Спикер Крыма взялся за русский язык

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что основным вопросом, который должен быть постоянно на контроле комиссии крымского парламента по культуре, делам молодежи и спорту, является использование русского языка в регионе, сообщил пресс-центр высшего представительного органа автономии.

«Мы должны вернуть ту ситуацию, которая была в Крыму прежде. Недопустимо, когда в переписке внутри автономии чиновники отказываются от русского языка», - сказал КОНСТАНТИНОВ на заседании комиссии.

Он заявил, что парламент Крыма всегда выступал инициатором политических и культурных акций в поддержку русского языка, и это нужно продолжать.

«Вопрос использования русского языка для нас краегоугольный», - подчеркнул крымский спикер, который является членом Партии регионов.