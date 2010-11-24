Регионалы возглавили все четыре райсовета Севастополя

Все четыре Севастопольских районных совета – Ленинский, Гагаринский, Нахимовский и Балаклавский – провели пленарные заседания первой сессии нового созыва, на которых были избраны председатели советов, ими стали представители Партии регионов, сообщила пресс-служба севастопольской администрации.

Председателем Гагаринского районного в Севастополе совета избран Николай РОМАНОВ, Ленинского – переизбран Игорь ИСТЯГИН, Балаклавского – избрана Надежда КОЛЕСНИК, Нахимовского – стал Александр ВОРОНОВ.

«Все четыре избранных практически единогласно председателя районных советов – представители Партии регионов – подтвердили готовность и в дальнейшем консолидировать усилия всех ветвей власти для активного экономического и социального развития севастопольского региона», – говорится в сообщении администрации.