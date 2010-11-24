УКС администрации Севастополя не выполнило работ на $4 миллиона

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявляет, что Управление капитального строительства (УКС) администрации во главе с задержанным на прошлой неделе бывшим начальником Андреем МАЛЫШЕВЫМ не выполнило работ на 32 млн. грн.

«Я не могу подменять работу следствия, это будет нарушение закона, но, насколько я знаю, грехов у МАЛЫШЕВА столько, что ему будет сложно отыскать какие-то оправдательные моменты в своей работе. Поскольку эти незаконченные работы на бумаге показаны как выполненные, в разрешении этого вопроса без суда не обойтись», - сказал САРАТОВ журналистам.

В качестве примера он привёл строительство поликлиники семейного типа в бухте Казачьей Севастополя. «Мы привлекали к проверке КРУ. По нашей оценке, не хватает строительно-монтажных работ на 4 млн.грн. Все подрядчики сейчас отказываются достраивать объект, потому что вместо 7 млн. грн. осталось 2,6 млн.грн. Поэтому мы вынуждены думать, как выходить из этой ситуации», - отметил САРАТОВ.

Такая же ситуация, утверждает глава администрации, сложилась и с введением в строй отделения эндоваскулярной хирургии хирургического комплекса первой горбольницы, когда необходимые деньги при прежней администрации на покупку ангеографа были выделены, а прибора нет. В результате сейчас вновь пришлось выделять на закупку ангеографа ещё 3,5 млн. грн. «Мы фактически покупаем второй прибор, чтобы сдать корпус эндоваскулярной хирургии», - заявил САРАТОВ.

Ленинский районный суд Севастополя на днях продлил срок содержания под стражей заместителя представителя президента Украины в Крыму, бывшего начальника управления капстроительства севастопольской администрации МАЛЫШЕВА.