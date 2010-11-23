На месте взрыва боеприпаса в Крыму нашли несколько целых снарядов

Несколько целых снарядов найдены при разборе завалов на месте взрыва боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны в Феодосии, в результате которого один человек погиб и двое получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

После взрыва, прогремевшего 22 ноября, обнаружено тело 25-летнего мужчины. Еще двое мужчин, 18-ти и 22-ти лет, с ожогами I, II и III степени 50-60% тела, черепно-мозговыми травмами и резано-рубленными ранами доставлены в больницу. Полностью разрушено хозяйственное строение, взрывная волна выбила окна веранды соседнего жилого дома.

«По предварительному выводу специалистов, расположение обломков сооружения и предметов говорит о том, что взрыв произошел в центре разрушенного помещения и характерен для взрыва боеприпаса предположительно времен Великой Отечественной войны. По информации от 23 ноября, в ходе разбора завалов найдены еще несколько целых снарядов», - говорится в сообщении.

На место ЧП снова выехала группа научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра

Проводятся следственные действия.