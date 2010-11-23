Рыбак сорвался со скалы в Крыму
11:55, 23 ноября 2010Крым
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Погранкатер эвакуировал севастопольца
Катер морской охраны эвакуировал жителя Севастополя, который во время рыбалки в районе мыса Фиолент сорвался со скалы и получил многочисленные травмы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления пограничной службы Украины.
«Учитывая состояние здоровья травмированного, его безопасная транспортировка в больницу была возможна лишь морским путем. Представители горно-спасательной службы обратились за помощью в севастопольский отряд морской охраны госпогранслужбы. Пограничники выслали малый катер. Операция по эвакуации прошла успешно», - говорится в пресс-релизе.
64-летнего мужчину доставили в Балаклавскую бухту, затем его отвезли в больницу Севастополя.
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