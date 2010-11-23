Рыбак сорвался со скалы в Крыму

Катер морской охраны эвакуировал жителя Севастополя, который во время рыбалки в районе мыса Фиолент сорвался со скалы и получил многочисленные травмы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления пограничной службы Украины.

«Учитывая состояние здоровья травмированного, его безопасная транспортировка в больницу была возможна лишь морским путем. Представители горно-спасательной службы обратились за помощью в севастопольский отряд морской охраны госпогранслужбы. Пограничники выслали малый катер. Операция по эвакуации прошла успешно», - говорится в пресс-релизе.

64-летнего мужчину доставили в Балаклавскую бухту, затем его отвезли в больницу Севастополя.