Севастополь на несколько дней останется без телевизора

Прекращение трансляции телерадиопрограмм возможно 23-25 ноября в Севастополе из-за ремонтно-профилактических работ на башне радиотелевизионной передающей станции, сообщила пресс-служба городской государственной администрации. "В зависимости от погодных условий, ориентировочно с 9 до 16 часов, планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм", - говорится в пресс-релизе. Радиотелевизионный передающий центр Крыма приносит извинения за неудобства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter