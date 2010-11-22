Севастополь на несколько дней останется без телевизора
20:00, 22 ноября 2010Крым
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Прекращение трансляции телерадиопрограмм возможно 23-25 ноября в Севастополе из-за ремонтно-профилактических работ на башне радиотелевизионной передающей станции, сообщила пресс-служба городской государственной администрации.
"В зависимости от погодных условий, ориентировочно с 9 до 16 часов, планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм", - говорится в пресс-релизе.
Радиотелевизионный передающий центр Крыма приносит извинения за неудобства.
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