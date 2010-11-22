Предприниматели просят Януковича наложить вето на налоговый кодекс

Около 150 предпринимателей в понедельник у здания городской государственной администрации Севастополя поддержали ультиматум, выдвинутый в ходе всеукраинской акции протеста, которая направлена на недопущение подписания президентом Украины принятого Верховной Радой налогового кодекса.

«Мы также как и собравшиеся в Киеве требуем от президента наложения вето на налоговый кодекс», - озвучила один из организаторов акции Любовь ОГНЕВА требование севастопольских предпринимателей к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Кроме того, в документе говорится, что в случае введения в действие нового налогового кодекса предприниматели будут вынуждены «защищать свое право на предпринимательскую деятельность бессрочными забастовками и акциями гражданского неповиновения».

В ходе пикета была одобрена идея создания независимого профсоюза предпринимателей Севастополя - активисты начали составлять список инициативных групп от работающих в городе рынков.