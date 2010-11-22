100-килограммовый снаряд времен войны уничтожен в Севастополе

Специалисты центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морских сил Украины обезвредили стокилограммовый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный во время водолазных спусков в учебно-тренировочном комплексе академии ВМС имени Нахимова в Стрелецкой бухте Севастополя.

203-миллиметровый артснаряд лежал на глубине 11-ти метров в 68-ми метрах от берега, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Перед началом обезвреживания было разослано сообщение о закрытии рейда Стрелецкой бухты.