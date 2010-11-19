Минфин выдал прогноз по курсу доллара на 2011 год

Кабинет министров Украины на 2011 год прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 7,95 грн. за 1 долл., заявил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО в пятницу в Верховной раде.

Кроме того, по словам ЯРОШЕНКО, согласно прогнозам, в следующем году номинальный ВВП будет составлять 1 триллион 253 млрд. грн., реальный - 4,5 триллиона гривен.

При этом, по словам министра, инфляция будет составлять в следующем году 8,9%, а индекс цен производителей - 11,3%.

Глава Минфина также отметил, что, согласно прогнозам, фонд оплаты труда будет составлять 391 млрд. грн.

По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1%, по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше - 912 млрд. 563 млн. грн.

Номинальный ВВП за второй квартал составил 262,365 млрд. грн.