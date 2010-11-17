18 ноября - 11.30. IV международный форум «Трансфер технологий и инноваций».

Евпатория, отель «Империя» (ул. Токарева, 4-Б).

Организаторами форума являются государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации, министерство экономики Крыма и немецкое бюро технического сотрудничества (GTZ).

Информацию по вопросам аккредитации и доставки журналистов из Симферополя в Евпаторию можно получить по телефонам: (0652) 544-657, 27-43-00.