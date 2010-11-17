Форум "Трансфер технологий и инноваций"
14:20, 17 ноября 2010Крым
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18 ноября - 11.30. IV международный форум «Трансфер технологий и инноваций».
Евпатория, отель «Империя» (ул. Токарева, 4-Б).
Организаторами форума являются государственный комитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации, министерство экономики Крыма и немецкое бюро технического сотрудничества (GTZ).
Информацию по вопросам аккредитации и доставки журналистов из Симферополя в Евпаторию можно получить по телефонам: (0652) 544-657, 27-43-00.
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