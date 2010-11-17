Программа "корвет" нуждается в пересмотре - министр обороны

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что государственная программа создания корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины нуждается в пересмотре, потому что создавалась под "натовское оружие".

"Эта программа нуждается в пересмотре. Она создавалась по натовским стандартам, точнее, под оружие, состоящее на вооружении армий стран-членов Альянса. Поэтому оказалась очень дорогой. По нашим подсчетам, "корвет" натовского образца стоит более 8,5 млрд. грн. Сегодня за счет получения комплектующих из России и других стран его стоимость снижена до 3,5 млрд. Такова же судьба и ракетного комплекса "Сапсан", - сказал ЕЖЕЛЬ в интервью газете "Голос Украины" (№ 215 от 16 ноября).

При этом министр уточнил, что если речь идет о программе "Корвет", то удешевление новейших техники и вооружения осуществляется благодаря изменению векторов сотрудничества в военно-промышленной сфере. "А вот "Сапсан" - это практически наш, украинский проект", - отметил ЕЖЕЛЬ.