Украинцы против увеличения пенсионного возраста (опрос)

Более половины украинцев отрицательно относятся к возможному увеличению пенсионного возраста, подавляющее большинство рассчитывает только на государственную пенсию, свидетельствуют результаты опроса Института Горшенина «Пенсионная реформа в Украине», проведенного в ноябре.

Исследование показало, что подавляющее большинство граждан Украины (90,3%) слышали о том, что правительство планирует увеличить возраст выхода на пенсию. Не слышали об этом 5,8% респондентов, 3,9% – затруднились ответить на вопрос.

57,1% отрицательно относятся к подобной инициативе правительства. Положительно оценивает такую инициативу каждый третий респондент (33,3%). Затруднились с ответом 9,6% опрошенных.

64,6% украинцев согласились бы на увеличение пенсионного возраста в том случае, если бы после этого размер пенсии соответствовал европейским стандартам. Не согласились бы на увеличение пенсионного возраста при таком условии 7,8% опрошенных. Более четверти граждан Украины (27,6%) затруднились ответить на вопрос.

Основными причинами, по которым правительство планирует увеличить пенсионный возраст, украинцы считают нехватку средств в бюджете (59,4%) и отсутствие средств в Пенсионном фонде (55,3%). Связывают данную инициативу правительства с необходимостью увеличения размера пенсии 42,4%, с оттоком работоспособного населения – 35,2%, с общей мировой тенденцией повышения пенсионного возраста – 30,6%, с требованиями МВФ – 27,4%, со старением населения – 19,4% опрошенных. Другие причины назвали 3,2% респондентов, а 2,1% – затруднились ответить на данный вопрос.

82,3% украинцев не рассчитывает на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста. Рассчитывают на дополнительные источники дохода только 13,2% респондентов, а 4,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть украинцев (64,8%) ничего не делает для того, чтобы обеспечить себя материально после выхода на пенсию, рассчитывая только на государственную пенсию. Вкладывают деньги в недвижимость, бизнес только 7,2%, откладывают деньги - 6,3% опрошенных, ничего не делают, но рассчитывают на помощь детей или родственников, - 4,9% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 16,8% респондентов.

80,3% украинцев считают, что стране нужна пенсионная реформа. Не считают такую реформу необходимой 3,2% граждан. Затруднились ответить на вопрос 16,5% респондентов.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.