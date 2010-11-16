В севастопольском горсовете созданы пять фракций

В Севастопольском городском совете шестого созыва образованы пять фракций: «Сильная Украина», «Русский блок», фракция Партии регионов называется «Регион Севастополь», фракция Компартии - «Коммунисты Севастополя», фракция ПСПУ - «Народная оппозиция».

Кроме того, образованы восемь постоянных депутатских комиссий. Пять из восьми комиссий возглавили представители Партии регионов.

Партия регионов в новом созыве горсовета представлена 46 депутатами из 76, Народная партия - 3, «Сильная Украина» - 4, «Русский блок» - 9, КПУ - 8, ПСПУ - 3, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - 2, Партия пенсионеров Украины - 1 депутатом.

ПР, «Сильная Украина» и Народная партия 15 ноября подписали соглашение о создании коалиции «Севастополь - сильный регион».