Вице-спикерами стали креатуры ПР

Верховный совет Крыма во вторник избрал Константина Бахарева первым вице-спикером парламента и Григория Иоффе - вице-спикером.

Они прошли в крымский парламент по спискам Партии регионов.

За назначение 38-летнего беспартийного Бахарева и 57-летнего члена ПР Иоффе проголосовали 89 из 91 депутата, присутствующего на сессии. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

Бахарев с мая 2006 года работает главным редактором газеты "Крымская правда", был депутатом крымского парламента прошлого, пятого, созыва (2006-2010 годы).

Иоффе также был депутатом ВС 5-го созыва, возглавлял постоянную комиссию мандатную, по депутатской этике и СМИ.

Напомним, вице-спикером крымского парламента прошлого созыва был отец Константина БАХАРЕВА - Михаил.