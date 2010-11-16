Парламент Крыма переизбрал спикера и премьера региона

Верховный совет Крыма нового, шестого, созыва переизбрал председателем парламента Владимира Константинова, который руководил высшим представительным органом автономии пятого созыва с середины марта этого года, и снова назначил главой крымского правительства Василия Джарты, возглавлявшего Совет министров республики последние восемь месяцев.

Избрание Константинова проходило бюллетенями. Его кандидатура была единственной. Константинова выдвинула фракция Партии регионов.

Его поддержали 92 парламентария из 96 участвовавших в тайном голосоваии. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Кандидатура Джарты была единственной, предложенной на премьерскую должность. За его назначение проголосовал 91 депутат из 95-ти присутствующих на заседании сессии.

54-летний Константинов и 52-летний Джарты являются членами Партии регионов.

ПР по итогам выборов 31 октября представлена в крымском парламента 80 депутатами, Компартия, "Народный рух Украины", "Союз" получили по 5 мандатов, "Русское единство" - 3, "Сильная Украина" - 2.