Глава горсовета Севастополя обязуется защищать русский язык

Вновь избранный председатель горсовета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ обязуется и дальше отстаивать право горожан на использование русского языка во всех сферах жизни.

«Севастопольский горсовет 5-го созыва последовательно отстаивал право горожан на использование русского языка во всех сферах жизни, а также выступал за придание русскому языку статуса регионального языка», - сказал ДОЙНИКОВ с трибуны первой сессии горсовета 6-го созыва.

Он заявил, что «как активный участник этого процесса» обязуется «способствовать реализации этого права и в дальнейшем».

Глава горсовета напомнил депутатам, что «продолжает действовать региональная программа поддержки и развития русского языка и культуры, в местном бюджете ежегодно предусмотрено выделение одного миллиона гривен для мероприятий самого разного направления в этой области».