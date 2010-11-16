Глава горсовета Севастополя обязуется защищать русский язык
Дойников выступил с трибуны
Вновь избранный председатель горсовета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ обязуется и дальше отстаивать право горожан на использование русского языка во всех сферах жизни.
«Севастопольский горсовет 5-го созыва последовательно отстаивал право горожан на использование русского языка во всех сферах жизни, а также выступал за придание русскому языку статуса регионального языка», - сказал ДОЙНИКОВ с трибуны первой сессии горсовета 6-го созыва.
Он заявил, что «как активный участник этого процесса» обязуется «способствовать реализации этого права и в дальнейшем».
Глава горсовета напомнил депутатам, что «продолжает действовать региональная программа поддержки и развития русского языка и культуры, в местном бюджете ежегодно предусмотрено выделение одного миллиона гривен для мероприятий самого разного направления в этой области».