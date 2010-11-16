Парламент Крыма назначил Совмин

Верховный совет Крыма на сессии во вторник изменил структуру и обновил состав Совета министров автономии:

количество вице-премьеров сократилось с девяти до пяти,

министерство строительной политики и архитектуры и главное управление стройполитики Совмина реорганизованы в министерство регионального развития и строительства,

министерство промышленности и министерство топлива и энергетики объединены в министерство промполитики, топлива и энергетики,

министерство по делам семьи и молодежи и рескомитет по физкультуре и спорту слились в министерство по делам семьи, молодежи и спорта.

Состав Совмина утвержден пакетным голосованием 84 депутатами из 91 присутствующего на сессии.

Павел Бурлаков снова назначен первым заместителем председателя Совмина. Зампредами утверждены Екатерина Юрченко, Георгий Псарев, Азиз Абдуллаев и Валерий Кравец. Все, кроме Кравца - уроженца Луганской области, консультанта донецкой фирмы "АВК" - работали вице-премьерами в прошлом правительстве Василия Джарты, сформированном в марте текущего года.

НОВЫЕ ЛИЦА

Минфин Крыма возглавил бывший глава Одесского областного совета Николай Скорик, министром регионального развития и строительства стал экс-мэр Ялты Сергей Брайко, министром промышленной политики, топлива и энергетики - Игорь Зосимов (уроженец Макеевки, который с марта работал первым замом в минтопэнерго Крыма).

Министром курортов и туризма назначен Александр Лиев, который с марта руководил рескомитетом по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, министром аграрной политики - Олег Фарин (директор севастопольского сельхозпредпрития "Биовиткорм"), министром культуры и искусств - Татьяна Умрихина (ранее вице-премьер, курировавшая гуманитарную сферу), министром труда и социальной политики - Елена Семичастная (уроженка Донецка, с июня 2010 года работавшая первым замминистра труда и соцполитики Крыма), министром по делам семьи, молодежи и спорта - Алена Плакида (супруга нынешнего постоянного представителя президента в Крыму Виктора Плакиды ранее возглавляла региональное отделение госкомпредпринимательства).

Председателем рескома по водному хозяйсту стал Игорь Вайль (в 2003-2010 годах руководил предприятием "Крымтеплокоммунэнерго"), главой рескома по информации назначен Вадим Волченко (коммерческий директор "Студия Артэкс" ("Транс-М-радио"), председателем рескома по торговле и защите прав потребителей - Игорь Яговдик (уроженец Макеевки, с марта работавший замначальника контрольно-ревизионного управления Крыма), главой комитета по охране культурного наследия - Сергей Тур (с июня работал зампредседателя этого рескома).

"СТАРАЯ" ГВАРДИЯ

Должности сохранили министр Совмина Елена Нетецкая, министр здравоохранения Сергей Донич, министр экономики Светлана Верба (сестра депутата Александра Мельника), министр транспорта и связи Николай Черевков, глава рескома по земельным отношениям Александр Чабанов, руководитель комитета по делам религий Лариса Чулкова, глава рескома по лесному и охотничьему хозяйству Игорь Кацай, председатель комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдуард Дудаков, глава комитета по охране окружающей природной среды Евгений Бубнов.

Николай Порицкий и Виталина Дзоз избавились от приставок и.о. Теперь они полноправные министры жилищно-коммунального хозяйства и образования и науки.

«Мы ничего не начинаем, мы продолжаем начатое восемь месяцев назад. Команда сплоченная, готовая работать на позитивный результат. Она будет гораздо эффективнее - в первую очередь, потому, что люди подбирались исключительно по принципу профессионализма», - сказал глава правительства Крыма Василий Джарты, отвечая на вопросы журналистов после формирования Совмина.