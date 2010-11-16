Председателем горсовета Севастополя избран "регионал"

Председателем севастопольского городского совета 6-го созыва избран депутат-«регионал» Юрий ДОЙНИКОВ, который последние полгода - после назначения предыдущего председателя горсовета Валерия САРАТОВА на должность главы Севастопольской городской госадминистрации - исполнял обязанности главы городского совета.

ДОЙНИКОВА предложил САРАТОВ - лидер самой многочисленной фракции «Регион Севастополь». Она насчитывает 46 депутатов горсовета из 76 депутатов.

Кандидатура ДОЙНИКОВА была единственой, внесенной в бюлетень для тайного голосования. Их получили 74 депутата. За ДОЙНИКОВА проголосовали 69 человек, против - 5.