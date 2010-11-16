Парламент Крыма науськивает ГПУ, СБУ и Симоненко на Грача

Верховный совет Крыма просит руководителей генеральной прокуратуры и службы безопасности Виктора ПШОНКУ и Валерия ХОРОШКОВСКОГО дать оценку заявлениям лидера крымских коммунистов, депутата украинского парламента Леонида ГРАЧА о возможных забастовках и перекрытии дорог в регионе для отстаивания результатов выборов в автономии.

ГРАЧ на митинге в Симферополе 7 ноября заявил, что у крымских коммунистов украдены более 20% голосов, поэтому они будут требовать провести пересчет голосов и проводить протестные акции, в том числе, выбирая самые крайние формы протеста. Он уточнил, что имеет в виду забастовки и перекрытия дорог.

«Призывы Леонида ГРАЧА к массовым акциям неповиновения, забастовкам, перекрытию дорог можно расценить как действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины (статья 109 Уголовного кодекса)», - говорится в обращении, которое было принято на внеочередном заседании сессии крымского парламента 75 депутатами из 93-х присутствующих.

Депутаты считают, что лидер крымских коммунистов оклеветал Партию регионов заявлениями о фальсификации выборов и избирательных документов, нарушении порядка финансирования кампании.

«Считаем, что клеветнические заявления Леонида ГРАЧА, не подтвержденные фактами, представляют собой заведомо ложные сообщения о совершении преступлений (статья 383 Уголовного кодекса Украины). К тому же, они противоречат выводам авторитетных международных наблюдателей, согласно которым, выборы 31 октября 2010 года в Крыму прошли честно и демократично», - сказано в документе.

Депутаты призвали руководителей ГПУ и СБУ провести проверку изложенных в обращении фактов и «принять меры для недопущения искусственного нагнетания социально-политической напряженности» в Крыму.

Крымские парламентарии в этом же заявлении призвали лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО дать оценку действиям его однопартийца.