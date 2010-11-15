Председатель облсовета Одессы переходит на работу в Совмин Крыма
Джарты предложил должность
Председатель Одесского областного совета Николай СКОРИК готовится к переезду в Симферополь, глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ предложил ему работу в руководстве Крыма.
Об этом СКОРИК сообщил на пресс-конференции в преддверии первой сессии Одесского облсовета шестого созыва, назначенной на 16 ноября, в ходе которой он сложит полномочия перед новоизбранными депутатами.
По словам СКОРИКА, приглашая его на работу в Совет министров Крыма, ДЖАРТЫ пообещал представить возможность совмещать работу на должности в Совмине с исполнением обязанностей депутата Одесского облсовета. «Как минимум, я намерен принимать участие в работе сессий», - сказал он.
СКОРИК предположил, что новым председателем Одесского облсовета будет избран один из депутатов, и высказал готовность «оказать ему всяческую помощь», которая понадобится.
СКОРИК до избрания в 2006 году председателем облсовета работал в должности главы правления одесского АО «Имэксбанк».