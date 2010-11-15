Мусульмане во вторник могут не работать

Первый день Курбан-байрама - праздника жертвоприношения, который в этом году приходится на 16 ноября, будет нерабочим для мусульман Крыма, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Мусульмане отдыхают в соответствии с постановлением крымского парламента 1993 года «Об установлении праздничных дней для граждан Республики Крым, исповедующих ислам», и статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха) отмечается в десятый день двенадцатого месяца исламского лунного календаря.

Исламский праздник напоминает о подвиге пророка Ибрагима (Авраама). Он получил откровение, в котором было велено принести в жертву любимого сына Исмаила. Ибрагим собирался выполнить повеление, это стало символом высшей покорности. По милости Аллаха жертва была заменена животным.

Мусульмане, отмечая Курбан-байрам, приносят в жертву домашний скот. В Крыму обычно это баран. Часть мяса нужно отдать бедным. Во время праздника принято также посещать мечети, наносить визиты к родным и близким.