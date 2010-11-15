Украинский корвет приступил к выполнению заданий операции НАТО

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» 14 ноября вышел с греческой военно-морской базы Суда-Бей и приступил к выполнению заданий в рамках антитеррористической операции «Активные усилия», сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Во время патрулирования экипаж украинского корабля во взаимодействии с фрегатом итальянских ВМС «Эсперо» будет осуществлять опрос и, при необходимости, досмотровые операции гражданских судов по стандартам НАТО.

Во время подготовки к выходу в море на борту итальянского фрегата «Эсперо» с целью предварительного согласования совместных действий был проведен операционный брифинг, на котором были определены районы будущего патрулирования, обсуждены правила информационного обеспечения проведения операции и порядок применения оружия, а флагманские связисты установили на корвете «Тернополь» специальную автоматическую систему передачи данных. Эта система устанавливается лишь на кораблях стран-партнеров НАТО, и предназначена она для своевременного и оперативного обмена информацией между кораблями тактической группы.

Корвет «Тернополь» отбыл из Севастополя в Средиземное море 7 ноября. По предварительным данным, поход продлится 45 суток.

Цель антитеррористической операции «Активные усилия» - борьба с терроризмом в пределах зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальных перевозок морем оружия и боеприпасов, противодействия незаконным перемещениям людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов. Основные задания операции - патрулирование и контроль над перемещением судов в зоне проведения операции.

Украина стала второй из стран - не членов НАТО, которая присоединилась к операции «Активные усилия».