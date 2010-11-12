Коноплев (ПР) стал мэром Инкермана

Городским председателем Инкермана стал член Партии регионов, заместитель генерального директора компании «Инкерманский завод марочных вин» Валерий КОНОПЛЕВ, за которого на выборах 31 октября проголосовали 1071 избиратель.

Новоизбранный мэр приведен к присяге на первом пленарном заседании сессии Инкерманского городского совета в пятницу.

КОНОПЛЕВ заявил журналистам, что, еще будучи кандидатом на должность мэра, он «поставил перед собой задачу начать и реализовать программу реформирования социальной, экономической, гуманитарной и культурной сфер жизни Инкермана».

Секретарем горсовета избран Андрей ВИНОГРАДОВ, ранее работавший в отделе по делам прессы севастопольской горгосадминистрации.

23 из 30 депутатов новоизбранного горсовета Инкермана - представители Партии регионов. В состав горсовета также вошли по 2 представителя «Сильной Украины», КПУ и «Русского блока», одно место остается вакантным, и 14 ноября будут проведены повторные выборы.

Инкерман - город районного значения с населением около 12 тысяч человек, который входит в состав Балаклавского района Севастополя.