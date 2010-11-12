Вышку для управления самолетами построили в Крыму

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» открыло в пятницу в международном аэропорту «Симферополь» в Крыму аэродромно-диспетчерскую вышку, которая является первым объектом такого рода, построенным за годы независимости Украины.

Вышка восьмиугольной формы высотой 29 метров построена в течение полутора лет и обошлась «Украэроруху» в 13 миллионов гривен.

Она предназначена для диспетчерского и взлетно-информационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома при посадке и взлете самолетов.

«За полтора года мы сделали то, что собирались. Это - первая современная аэродромная вышка в Украине», - сказал гендиректор «Украэроруха» Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО на открытии вышки.

Руководитель государственной авиационной администрации Украины Анатолий КОЛЕСНИК заявил, что госавиадминистрация планирует через пять лет установить новые вышки во всех аэропортах страны, имеющих статус международных.