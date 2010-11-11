20 крымчан будут служить в полку Януковича

20 призывников из Крыма отправились в украинскую столицу для прохождения срочной службы в отдельном Новороссийско-Киевском полку президента страны, сообщила пресс-служба крымского представительства главы государства.

В четверг состоялась торжественная церемония проводов призывников.

«Это - будущая армейская элита. При изучении призывников учитывались моральные и психологические особенности юношей, состояние их здоровья и физической подготовленности. Кроме того, с особым вниманием изучались документы, поступившие с мест учебы и работы будущих защитников Отечества», - говорится в сообщении.

Всего этой осенью на срочную военную службу из Крыма будут призваны 1378 юношей. 1213 человек уже отбыли к месту службы.