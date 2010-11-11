Резня в крымском общежитии - погибла семья

Пятеро человек, четверо взрослых и ребенок, найдены мертвыми в четверг в общежитии в Керчи, по подозрению в убийстве задержан 50-летний житель города, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Убиты 55-летняя хозяйка комнаты в общежитии, ее 26-летний сын и 28-летняя дочь. Также найдено тело 3-летнего ребенка. В соседней комнате обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается. Люди погибли от колото-резаных ранений.

Соседи заявили, что семья была неблагополучной.

Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения убийства. На месте происшествия работают специалисты экспертно-криминалистической лаборатории. Расследование находится на контроле руководства милиции Крыма.