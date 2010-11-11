В мэрии Симферополя - новые люди

Городской совет Симферополя нового, шестого, созыва на своей первой сессии в четверг утвердил четырех вице-мэров: Александр ОВДИЕНКО стал первым заместителем городского председателя, Андрей СЕКЛЕЦОВ, Илья ГЛАЗКОВ и Игорь СКУЦКИЙ - заместителями.

ОВДИЕНКО был депутатом крымского парламента пятого созыва (2006-2010 годы).

ГЛАЗКОВ является главным внештатным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Крыма, главврачом родильного дома № 2 в Симферополе.

СЕКЛЕЦОВ - директор благотворительного фонда Василия ДЖАРТЫ (Макеевка).

Сотрудники пресс-центра горсовета не смогли уточнить, кем и где ранее работал СКУЦКИЙ, поскольку пока не получили биографические справки новых вице-мэров.

По данным издания «Центр журналистских расследований», на сайте государственной структуры «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» СКУЦКИЙ значится и.о. гендиректора по техническим вопросам.

Секретарем Симферопольского городского совета стала 26-летняя Ольга СМОЛИГОВЕЦ.

СМОЛИГОВЕЦ в 2009-2010 годах была помощником-консультантом депутата Верховной рады Украины от Партии регионов Сергея ГЛАЗУНОВА, с 2010 года работала начальником управления контроля управделами Совета министров Крыма.

СМОЛИГОВЕЦ на выборах 31 октября была избрана депутатом горсовета по партийным спискам Партии регионов.

Партия регионов представлена в новом составе горсовете 59 депутатами из 76, КПУ - 4, "Союз" - 4, "Русское единство" - 3, Народный рух Украины - 3, "Сильная Украина" - 2, Партия пенсионеров - одним депутатом.

Мэром горсовета стал выдвиженец ПР Виктор АГЕЕВ.