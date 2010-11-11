Горсовет Симферополя утвердил 4 вице-мэров

Городской совет Симферополя нового, шестого, созыва на своей первой сессии в четверг утвердил четырех вице-мэров: Александр ОВДИЕНКО стал первым заместителем городского председателя, Андрей СЕКЛЕЦОВ, Илья ГЛАЗКОВ и Игорь СКУЦКИЙ - заместителями.

ОВДИЕНКО был депутатом крымского парламента пятого созыва (2006-2010 годы).

ГЛАЗКОВ является главным внештатным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Крыма, главврачом родильного дома № 2 в Симферополе.

СЕКЛЕЦОВ - директор благотворительного фонда Василия ДЖАРТЫ (Макеевка).

Сотрудники пресс-центра горсовета не смогли уточнить, кем и где ранее работал СКУЦКИЙ, поскольку пока не получили биографические справки новых вице-мэров.

По данным издания «Центр журналистских расследований», на сайте государственной структуры «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» СКУЦКИЙ значится и.о. гендиректора по техническим вопросам.