Сахар может подорожать - минэкономики

Цены на сахар в Украине могут повыситься, сообщает сайт министерства экономики.

«Из-за продолжения тенденции к повышению мировых цен на сахар существует риск возобновления роста внутренних цен», - говорится в сообщении.

По данным минэкономики, начиная с мая т.г. на мировых торговых площадках наблюдался рост цен на сахар. В мае-октябре цены на белый сахар на Лондонской бирже повысились на 57,1% (только по октябрю подорожали на 18,4%) до 730,3 долл. за тонну (по состоянию на 29 октября), на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже - на 90,1% (13,4%) до 632,9 долл.

При этом внутренние потребительские цены на сахар за итогом января-октября выросли на 16,2% (на 56,8% за этот же период прошлого года), цены производителей - на 17,2% (56,3% соответственно).