Полгода в Крыму не будет проблем с питьевой водой

Наливные водохранилища Крыма обеспечены проектным объемом запасов воды, который составляет 131 млн. куб. м., - такого объема хватит для гарантированного снабжения населения региона до начала работы Северо-Крымского канала в 2011 году, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«На ближайшие полгода крымчане могут быть абсолютно уверены в том, что питьевой водой мы будем обеспечены на 100%», - сказал председатель республиканского комитета по водному хозяйству и орошаемому земледелию Александр ЛИЕВ.

Он отметил также, что в перспективе ведомства запланировано проведение ремонтных работ водозаборов Феодосийского и Межгорного водохранилищ.