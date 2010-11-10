В Крыму поймали студента-насильника из Турции

Сотрудники милиции задержали в Симферополе 26-летнего иностранного студента из Турции, который жестоко изнасиловал 20-летнюю жительницу города, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Девушка из приличной семьи год назад познакомилась в Интернете с иностранцем, который учился в Крыму. Они обменивались электронными письмами.

На днях студент захотел встретиться, девушка согласилась. Прогулявшись по городу, парень предложил пойти в бар - его знакомая отказалась, тогда он решил заехать к себе домой взять деньги.

«Как только молодые люди оказались на съемной квартире, где проживал иностранец, студент накинулся на девушку и жестоко изнасиловал ее. Ей стало очень плохо, девушка чуть не потеряла сознание. Насильник, чтобы привести в чувство свою жертву, повел ее под холодный душ, а потом выпроводил и отправился развлекаться с друзьями», - говорится в пресс-релизе.

Девушка пришла домой и рассказала все родителям. Они обратились в милицию.

Задержанному иностранцу инкриминируются деяния, предусмотренные статьей «изнасилование» уголовного кодекса Украины. Ее санкция - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Несмотря на то, что экспертиза подтвердила факт насилия, а изъятые в квартире вещи доказывают вину иностранца, он все отрицает, говорит: просто хотел сделать девушке массаж.