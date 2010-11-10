Огонь забрал жизни 2 крымчан

Два человека погибли на пожаре на юге Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Тела 76-летнего и 51-летнего мужчин найдены во вторник в одноэтажной хозяйственной постройке, расположенной рядом с жилым домом в селе Лучистое близ Алушты.

Огонь повредил кровлю строения и вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Убыток, причины возгорания и смерти алуштинцев устанавливаются.