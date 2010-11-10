Огонь забрал жизни 2 крымчан
09:53, 10 ноября 2010Крым
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Трагедия в алуштинском селе
Два человека погибли на пожаре на юге Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Тела 76-летнего и 51-летнего мужчин найдены во вторник в одноэтажной хозяйственной постройке, расположенной рядом с жилым домом в селе Лучистое близ Алушты.
Огонь повредил кровлю строения и вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Убыток, причины возгорания и смерти алуштинцев устанавливаются.
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