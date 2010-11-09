Поезд "Киев-Симферополь" сократит время в пути

Поезд «Киев-Симферополь» будет оснащен новыми вагонами и сократит время нахождения в пути, заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО на пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, полученные от Краковского вагоностроительного завода вагоны будут направлены в состав поездов Киев-Москва и Киев-Симферополь.

«Мы обновим поезд на Симферополь. Теперь там будут все вагоны только с дисковыми тормозами. Это будет комфортный поезд. Мы планируем сократить время нахождения этого поезда в пути. Хотим, чтобы он с Симферополя отбывал на 2 часа позже, а прибывал на 2 часа раньше. Сейчас он идет 15 часов, а будет меньше», - сказал ЛОБОЙКО.

Он отметил, что назовет новое время отправления данного поезда и время его нахождения в пути в ближайшее время.