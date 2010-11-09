4 депутата из Севастополя попросили забрать у них мандаты

Севастопольская городская избирательная комиссия заменила четырех из 76-ти новоизбранных депутатов горсовета по их просьбе.

С заявлениями в горизбирком обратились входившие в первую «пятерку» партийного списка Партии регионов в Севастополе нардепы Иван ВЕРНИДУБОВ, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Павел ЛЕБЕДЕВ, указав, что желают продолжить работу в Верховной раде Украины.

Еще один «регионал» - Андрей СЕМЕНОВ - сложил с себя полномочия в связи с поражением на одномандатном округе. Перед выборами севастопольская организация ПР объявила, что тот, кто проиграет выборы на мажоритарном округе, должен будет добровольно написать заявление об отказе от мандата.

Председатель избирательной комиссии Валерий МЕДВЕДЕВ огласил фамилии 4-х новых депутатов горсовета из партсписка ПР.