Возбуждено дело из-за незаконной продажи памятника истории в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами «Укрпрофздравницы» при продаже лечебного корпуса в Крыму, который является памятником истории местного значения, сообщила пресс-служба ведомства.

Корпус продан шесть лет назад. Его стоимость не уточняется.

Сакская межрайонная прокуратура завела дело по части 1 статьи 364 уголовного кодекса.

«Основанием для принятия мер уголовно-правового характера послужили результаты проверки, в ходе которой был выявлен факт реализации лечебного корпуса с нарушением установленной законом процедуры», - говорится в пресс-релизе.