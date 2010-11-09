Производители сыра снизили цены

Союз молочных предприятий заявляет о снижении производителями цен на сыр на 10-20%.

"Снижение фактически произошло от 10% до 20% в зависимости от производителя" , - сказал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский на пресс-конференции.

Чагаровский уточнил, что имеются в виду отпускные цены производителя.

Он отметил, что в розничных сетях цена на сыр снизится, ориентировочно, в течение двух недель.

Чагаровский отметил, что дальнейшего снижения цен на твердые сыры и сливочное масло не будет.

Кроме того, он прогнозирует повышение цен на цельномолочную продукцию в пределах 5% до конца года.

Антимонопольный комитет 5 ноября обязал 11 молокоперерабатывающих предприятий поэтапно снизить оптово-отпускные цены на молоко, сметану, сливочное масло и твердый сыр. В частности, данные требования выдвинуты предприятиям "Милкиленд-Украина", "Терра Фуд", "Молочный альянс", "Юнимилк", "Danone Украина", "Вимм-Билль-Данн Украина", корпорации "Клуб Сыра, "Галичина", Шосткинский городской молочный комбинат, "Молис" и "Лакталис-Николаев", сообщают Українські новини.