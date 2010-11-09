Сахар подорожает на 10% - эксперт

Сахар на протяжении трех ближайших месяцев подорожает на 8-10%, заявил президент Украинской аграрной конфедерации, председатель совета предпринимателей при Кабмине Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Мы не соберем тот урожай, который весной планировали, потому что были жесткие погодно-климатические условия – засуха, и увеличение посевов сахарной свеклы, которое давало нам основания делать предварительные прогнозы об уборке больших объемов сахарных корней и производстве большего количества сахара, не оправдалось», – сказал КОЗАЧЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По словам гендиректора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, с начала года прогнозы производства сахара составляли 2-2,3 млн. тонн, сейчас официальный прогноз – 2 млн. тонн, но большинство экспертов склоняются к тому, что этот показатель не будет достигнут, и Украина произведет 1,7-1,8 млн. тонн сахара.

По мнению ЛАПЫ, с учетом той квоты, которая есть у Украины как обязательство перед Всемирной торговой организацией (ВТО), – 260 тыс. тонн сахара-сырца по сниженной ставке импортной пошлины, этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

КОЗАЧЕНКО заявил, что Украина будет иметь то количество сахара, которого требует внутренний рынок.

«У нас не будет переходящих запасов и мы будем импортировать то, что предусмотрено квотой. То есть мы не выходим на перепроизводство. А если мы не выходим на перепроизводство, то мы очень быстро адаптируем внутреннюю цену к мировой, а она имеет тенденцию небольшого роста», – отметил эксперт.

По его мнению, «если скоррелировать и посмотреть перспективу мирового рынка, то ближайшие три месяца рост (цен на сахар) может составить 8-10%». «Но очевидно, через три месяца рост будет больше», – добавил КОЗАЧЕНКО.

По словам ЛАПЫ, еще один фактор, который влияет на цену, это повышение себестоимости производства сахара.

«Засушливые погодные условия привели к снижению урожайности, и те инвестиции, которые вкладывали свеклосеющие хозяйства, не окупились бы при ценах на сахар ниже 6-6,5 грн. за килограмм. Соответственно, от этого показателя отталкиваются производители сахара и сахарной свеклы, при этом закладывая определенную маржу, чтобы обеспечить минимальную прибыль при производстве», – пояснил эксперт.

Он добавил, что на минимуме цены на сахар на украинском рынке составляли 6,8 грн./кг, сейчас они на уровне примерно 7,3 грн./кг в оптовой торговле.

«Ажиотажных настроений не наблюдается. Динамика есть, но она не резкая и отвечает экономичным процессам внутри страны и на мировом рынке», – сказал ЛАПА.