Новый генпрокурор назначит своим замом крымского прокурора?
10:55, 09 ноября 2010Крым
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Информация источника
|Степан Молицкий
Собеседник газеты сообщил, что во вторник в генеральной прокуратуре состоится аппаратное совещание по внутренним вопросам работы ГПУ.
По словам источника, планируется, что в среду Пшонка представит коллективу своего нового заместителя Молицкого.
Сейчас Молицкий является прокурором АР Крым. До этого он с ноября 2009 года работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией ГПУ, напоминает Украинская правда.
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