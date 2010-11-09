Новый генпрокурор назначит своим замом крымского прокурора?

Генпрокурор Виктор Пшонка может назначить прокурора Крыма Степана Молицкого своим заместителем, пишет газета "Сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник газеты сообщил, что во вторник в генеральной прокуратуре состоится аппаратное совещание по внутренним вопросам работы ГПУ.

По словам источника, планируется, что в среду Пшонка представит коллективу своего нового заместителя Молицкого.

Сейчас Молицкий является прокурором АР Крым. До этого он с ноября 2009 года работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией ГПУ, напоминает Украинская правда.