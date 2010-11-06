Завотделом горсовета Севастополя повязали из-за $4,5 тысяч взятки
17:56, 06 ноября 2010Крым
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Прокуратура завела дело
Правоохранительные органы задержали заведующую отделом городского совета Севастополя по подозрению в получении 4,5 тысяч долларов взятки, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Госслужащая подозревается в вымогательстве и получении денег от частного предпринимателя за содействие в предоставлении в аренду помещений, которые находятся в коммунальной собственности горсовета.
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки" (часть 2 статьи 368) уголовного кодекса.
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