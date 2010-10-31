Международные наблюдатели о выборах в Севастополе: все спокойно

Работающие на выборах в Севастополе международные наблюдатели оценивают ход выборов в городе оценивают как «спокойный, толерантный, в рамках закона».

«Выборы в Севастополе проходят лояльно, никаких серьезных нарушения не выявлено. Очень спокойная работа, пока все идет в рамках закона, очень спокойно и размеренно», - сказал на пресс-конференции Алдис АДАМОВИЧ (Латвия).

«Мы не увидели применения жесткого админресурса, горадминистрация работает в рамках своих полномочий, толерантна ко всем партиям», - отметил Александр МАСКИН (Российская Федерация).

По оценке наблюдателей, не оправдались прогнозы некоторых партштабов о том, что в день голосования втрое возрастет количество голосующих на дому.

«Там, где мы побывали, там это не подтвердилось. Скажем, на участке, где 2 тысячи избирателей, только 30 человек голосовали на дому», - отметил международный наблюдатель из РФ Сергей ЛАЗАРЕВ.