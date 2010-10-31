Неизвестные расклеили в Джанкое листовки за кандидата в мэры от ПР

Партия регионов заявляет, что неизвестные расклеили в Джанкое (Крым) агитационные листовки с призывом голосовать за кандидата в мэры от ПР Аркадия ЗАЙДМАНА и считает это провокацией оппозиционных сил.

«Нарушение зафиксировано в 07.05. Скорее всего, листовки были расклеены незадолго до момента фиксации нарушения, поскольку они были еще мокрыми от клея. Листовки могли расклеить представили оппозиционных политических сил и целью скомпрометировать кандидата от Партии регионов», - говорится в сообщении крымской организации ПР.

Составлен акт о нарушении, он передан на рассмотрение в городскую территориальную избирательную комиссию, направлено заявление в милицию.

«Одну из таких листовок представители оппозиционных крымской организации Партии регионов политических сил лично вручили международному наблюдателю из России прямо на входе в избирательный участок №17», - заявляет ПР.