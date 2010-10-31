Порядок в день голосования в Крыму обеспечивают 5,4 тыс. милиционеров
10:13, 31 октября 2010Крым
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Утром грубых нарушений не было
В охране общественного порядка в Крыму в день выборов участвуют 5438 милиционеров и курсантов юридических вузов, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
«В обеспечении охраны общественного порядка задействованы 4230 сотрудников милиции, 820 военнослужащих Внутренних войск и 388 курсантов Крымского юридического института и Евпаторийского училища профессиональной подготовки работников милиции», - говорится в пресс-релизе.
Утром не было зарегистрировано массовых и грубых нарушений избирательного процесса.
В Крыму работают все 1228 избирательных участков.
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