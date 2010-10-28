"Слабо" лишь в 2 областях - пресса оценила применение админресурса

13:33, 28 октября 2010
Крым
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Крым среди "сильных"

Еженедельник «Комментарии:» оценил уровень применения админресурса в предвыборной кампании в регионах по шкале «слабое», «среднее» и «сильное».

По мнению аналитиков издания, слабое применение админресурса характерно лишь для двух регионов – Винницкой и Ривненской областей. Сильное применение админресурса отмечено во Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской областях и АР Крым. В остальных регионах применение админресурса «Комментарии:» оценили как «среднее». 

Еженедельник приводит примеры нарушений избирательного законодательства по каждой области.

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