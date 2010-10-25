Кто влияет на выработку госполитики в Украине (опрос)

Украинцы считают, что президент больше всего влияет на выработку государственной политики в стране, свидетельствуют результаты всеукраинского исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам предложили оценить, как разные институты влияют на выработку госполитики. Оценки давались по 5-бальной шкале, где «1» означает минимальное влияние, а «5» - максимальное.

Наиболее высоко респонденты оценили влияние президента: средняя оценка составила 4,16 балла. Далее идут политические силы, входящие в коалицию (3,89 балла), правительство Украины (3,88 балла), Верховная Рада (3,79 балла) и большой украинский бизнес (3,78 балла).

Достаточно высоко граждане оценили российское влияние на выработку государственной политики в Украине: средняя оценка влияния российского бизнеса составила 3,48 балла, а российского правительства - 3,46 балла.

Немного меньше влияние имеют западный бизнес (3,14 балла) и международные организации (3,08 балла). Ниже, чем на три балла в среднем респонденты оценили влияние правительств западных стран (2,99), оппозиционных политических сил (2,94), бизнеса других стран (2,92), правительств других стран (2,84), малого и среднего украинского бизнеса (2,83), местной власти (2,74), украинских общественных организаций (2,55).

Ниже всего респонденты оценили влияние на выработку госполитики в Украине со стороны граждан страны (2,30 балла).

Исследование проводилось с 30 сентября по 5 октября во всех регионах Украины. Опрошены 2007 респондентов, старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.