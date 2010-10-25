В Херсонесе открыт отдельный вход для прихожан Владимирского собора

В Севастополе открыт отдельный вход на территорию Национального заповедника «Херсонес Таврический» для прихожан размещенного здесь Свято-Владимирского собора.

В воскресенье этому событию были посвящены крестный ход, освящение нового входа на территорию заповедника и богослужение в соборе.

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ подчеркнул, что открытие нового входа не стоило больших денег, а само решение - «скорее политическое».

«Это был больной вопрос, потому что вход в Херсонесский заповедник платный. Поэтому наши священнослужители от имени своих прихожан ставили вопрос об отдельном входе на территорию заповедника для посещения Владимирского собора. Такой вход мы сегодня открыли. Это решение не состоялось бы без поддержки министра культуры Украины Михаила КУЛИНЯКА, руководителя заповедника Леонида МАРЧЕНКО. Мы нашли разумный компромисс, который позволил услышать все стороны», - сказал САРАТОВ.

Благочинный Севастопольского округа отец СЕРГИЙ отметил, что теперь верующие могут беспрепятственно посещать собор, чтобы помолиться. «До этого наши прихожане беспрепятственно проходили на территорию заповедника только во время богослужения», - сказал он.