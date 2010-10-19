Комитет избирателей прогнозирует жесткие выборы в центре и Крыму

20:00, 19 октября 2010
Крым
1 0

Как регионы попали в черный список

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО прогнозирует жесткую борьбу на местных выборах в Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и в Крыму.

”В центральной полосе - Киевская, Черкасская, Кировоградская области, - где нет стойких лидеров симпатий, будут конкурентные, жесткие выборы”, - сказал глава КИУ на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, на востоке и юге страны выборы пройдут ”более-менее” спокойно.

”Но вот Крым во многом из-за нагнетания ситуации политиками оказался в списке конкурентных, конфликтных выборов”, - отметил ЧЕРНЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter