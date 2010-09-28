В десятке популярных в Украине деятелей Петр I, Бандера и Сталин

В Украине первую десятку выдающихся деятелей культуры, истории и политики возглавляют Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, представленные на пресс-конференции в УНИАН заместителем председателя Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО.

Исследование в рамках проекта «Украине нужны герои» провел «Украинский демократический круг» по заказу Института политики.

Самыми популярными среди выдающихся деятелей являются классики украинской литературы Тарас Шевченко (97,7%), Иван Франко (96,1%) и Леся Украинка (96%).

Среди государственных деятелей позитивными, по мнению украинцев, являются фигуры Богдана Хмельницкого (90,3%), Ярослава Мудрого (90%) и княгини Ольги (83,6%).

Вице-спикер также отметил, что в первую десятку попал и Петр І, которого положительно оценили 71,5%. Почти 20% оценивают его деятельность негативно.

Лишь в отношении трех исторических фигур негативное отношение украинцев преобладает над позитивным: Иосифа Сталина (64% относятся отрицательно, 28% - положительно), Степана Бандеры (51% против 28%), Симона Петлюры (48% против 29%).

В западном регионе Украины 56% положительно относятся к Бандере и 50% к Петлюре, тогда как в восточном соответственно 9% и 11%.

Сталину позитивную оценку дали 7% опрошенных в западном регионе и 44% в восточном.

“Сохраняются региональные отличия. Там несколько свои герои. В то же время нельзя сказать, что Бандера не воспринимается на востоке вообще”, - сказал глава экспертного совета “Украинского демократического круга” Сергей МАКЕЕВ.

Он отметил, что к Бандере и Петлюре жители сельской местности относятся лучше, чем жители городов. Кроме того, люди в возрасте до 30 лет наиболее положительно среди всех возрастных групп оценивают абсолютно всех занесенных в списки культурных и политических деятелей.

ТОМЕНКО отметил две позитивные тенденции в отношении украинцев к историческим и политическим деятелям. В частности, по его словам, расширился круг выдающихся украинцев, являющихся примером для граждан. Второй хорошей тенденцией ТОМЕНКО назвал то, что за восемь лет (2002-2010 гг.) существенно выросла позитивная оценка вклада в украинскую историю Михаила Грушевского (с 53% до 68%), с 38% до 50% выросла поддержка деятельности Ивана Мазепы, с 46% до 56% - Вячеслава Чорновила и с 27% до 43% - Петра Скоропадского.

«Так вот, говоря о настроениях украинского общества в целом, стоит отметить радикальное несоответствие настроения людей и попыток власти в основу мировоззрения современной Украины положить советскую и российскую историю», - сказал ТОМЕНКО, добавив, что мировоззрение современного украинского общества формирует украинская история, а не советская или российская.

В этой связи он привел данные социологического исследования, согласно которым только 38,3% опрошенных считают, что новая власть в основном поддерживает национальную культуру и традиции. В то же время относительное большинство граждан (43,9%) придерживается противоположного мнения, из них 13,6% считают, что новая власть в основном поддерживает советскую культуру и традиции, 30,3% - русскую культуру и традиции.

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%. Исследование проводится в третий раз. Первый такого рода опрос был проведен в 2002 году, следующее - в 2006-м и третий - в сентябре 2010 года.