Годовалый ребенок выжил после падения с 7-го этажа в Крыму

С травмами в больнице

Годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа здания в Керчи (Крым), получил травмы, но остался жив, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае поступила к спасателям во второй половине дня 27 сентября. Ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом голеней ног, тупая травма живота».

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