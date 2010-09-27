300 тысяч туристов посетили "Херсонес Таврический" с начала года

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь) с начала 2010 года посетили около 300 тысяч человек - почти столько, сколько за аналогичный период 2009 года, сообщил УНИАН генеральный директор заповедника Леонид МАРЧЕНКО.

Такое количество туристов фиксируется на протяжении последних трех лет. Ранее посетителей было примерно в два раза меньше, лишь в некоторые годы их число доходило до 200 тысяч.

По словам гендиректора, самый большой поток туристов наблюдался летом. В основном Херсонес посещали россияне и украинцы.

МАРЧЕНКО также сообщил, что по состоянию на 1 сентября заповедник заработал 5,4 млн. грн. При цене входного билета в 20 гривен - это неплохая сумма, считает гендиректор.

Он добавил, что заповедник зарабатывал также за счет оказания экскурсионных услуг, продажи сувениров и книг.