Выдвижение кандидатов на местных выборах начинается в Украине

Сегодня начинается выдвижение кандидатов в депутаты во многомандатном, одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателей на выборах депутатов Верховного совета Крыма, местных советов и мэров.

Согласно размещенному на сайте центральной избирательной комиссии календарному плану, выдвижение кандидатов начинается за 34 дня и заканчивается за 28 дней до дня выборов и проводится с 27 сентября до 2 октября включительно.

Избирательная кампания по местным выборам стартовала 11 сентября.

Выборы пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% - в мажоритарных округах.

Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов крымского парламента, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов - по мажоритарной.